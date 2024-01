Prefeitura de Agudo tem inscrições abertas para vagas de estágio em diferentes níveis

A Prefeitura de Agudo, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, tornou pública as inscrições para cadastros reservas de estágio. Os interessados têm até 13 de fevereiro para realizar a inscrição através do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS), disponível em www.cieers.org.br, e as provas serão realizadas no dia 19.

As inscrições estão disponíveis para estudantes de níveis médio, técnico e superior e pós-graduação, para alguns cursos selecionados. A seleção acontece através de prova teórica-objetiva, de múltipla escolha, realizada de maneira on-line. O conteúdo da prova contará com questões de português, matemática e conhecimento gerais, compatíveis com o nível de escolaridade dos cursos previstos.

Conforme o prefeito Luís Henrique Kittel, a iniciativa busca promover oportunidades de aprendizado para estudantes de níveis médio, técnico e superior, contribuindo para o desenvolvimento educacional e profissional da comunidade. “Acreditamos no potencial dos jovens agudenses e, por isso, incentivamos e ampliamos a contratação de estagiários em todas as áreas da Prefeitura de Agudo, o que reforça nosso compromisso com a formação e qualificação da juventude local”, destaca Kittel.

O edital completo da seleção, com os cursos disponíveis, está disponível aqui.

Critérios para inscrição

Para se candidatar, é preciso idade mínima de 16 anos, ser residente do município de Agudo e estar regularmente e devidamente matriculado e com frequência no curso correspondente ao cadastro.

O regime de trabalho é presencial, de no máximo 6 horas diárias. Os valores da hora trabalhada da bolsa-estágio são as seguintes: