Dia de Campo Estadual do Irga na barragem do Capané

Nesta quinta-feira (25) ocorre o Dia de Campo Estadual do Irga em Cachoeira do Sul. O tema desse ano será “Arroz irrigado em sistemas de produção frente ao cenário atual de vulnerabilidade climática”, com quatro estações montadas na Estação Regional de Pesquisa do Irga na Barragem do Capané.

A programação começou às 7 horas, com recepção, coffee break e saída dos primeiros grupos para as estações técnicas. Às 12 horas ocorreu a solenidade de abertura oficial do evento, com a participação de autoridades convidadas. Logo após, às 12h30, haverá almoço e interação com os patrocinadores. Na parte da tarde, a partir das 14 horas, começam as saídas dos grupos para as oficinas técnicas.

Essas oficinas abordarão manejo da soja – aspectos físicos do solo; uso de drones para pulverização em terras baixas; tecnologias para irrigação em terras baixas; uso correto de bioinsumos na produção de grãos; e benefícios do arroz para a saúde.

Confira as quatro estações técnicas

1) Potencialidades e desafios do milho irrigado em terras baixas

Com o objetivo de demonstrar manejos para o milho cultivado em terras baixas, a primeira estação técnica do Dia de Campo Estadual terá como foco a construção da produtividade de grãos do milho, abordando o material genético, adubação e irrigação bem como alternativas a produção de grãos, como silagem e a inserção de safra e safrinha. Existe diferença entre os genéticos de milho? Qual a importância da irrigação e drenagem para essa cultura? Qual a viabilidade econômica da produção de grãos versus a produção de silagem e safrinha de soja? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo professor Paulo Régis Ferreira da Silva e pelos servidores do Irga Tiago Sievert, Cleiton Ramão e Roberto Wolter.

2) Manejo da soja – aspectos químicos do solo

Destacar a importância da química do solo na construção da produtividade de grãos da soja é o objetivo da segunda estação do Dia de Campo Estadual do Irga. O gerente da Dater, Luiz Fernando Siqueira, e o coordenador regional da Zona Sul, Igor Kohls, abordarão o diagnóstico atual dos solos de terras baixas e a interação do manejo químico da adubação, a eficiência da inoculação bem como a melhoria da fertilidade natural do solo com o uso de plantas de cobertura de inverno e os impactos do manejo cultural na qualidade do grão da soja. São os resultados mais recentes da pesquisa do IRGA sendo compartilhados nesta estação.

3) Manejo da nova cultivar de arroz, a IRGA 426 CL, e o contexto do arroz em sistemas de produção em terras baixas

O objetivo da terceira estação técnica do Dia de Campo Estadual é apresentar a nova cultivar de arroz do Irga, com a contribuição da nossa equipe de melhoramento, representada pela doutora Danielle Almeida, bem como discutir o novo sistema de produção de terras baixas, com ênfase na eficiência do uso da água e a adequação da área para sistemas mais sustentáveis, incluindo o manejo da entressafra como um fator determinante na sustentabilidade ambiental e econômica da propriedade, através da explanação do coordenador regional da Região Central, engenheiro agrônomo Enio Coelho. São dados gerados pela pesquisa do Irga junto com a extensão rural.

4) Manejo cultural do arroz vermelho e novas tecnologias de controle químico

Dentro do manejo da cultura do arroz irrigado, focando no controle de plantas daninhas, a quarta estação irá abordar como o produtor dentro da propriedade pode lançar mão de estratégias de manejo cultural para o controle do arroz vermelho. Também serão apresentadas novas tecnologias de controle químico para essa que é a principal planta daninha da cultura do arroz.