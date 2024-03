Prefeitura de Novo Cabrais investe em nova motoniveladora

A Prefeitura de Novo Cabrais adquiriu uma nova motoniveladora através de um investimento de R$ 988 mil, subsidiado com recursos próprios. O equipamento será utilizado em obras em andamento na área urbana e rural do município, viabilizando serviços de terraplanagem, compactação do solo, manutenção de estradas e outros.

O ato de entrega da nova máquina ocorreu na manhã da última terça, 19, no Pavilhão de Obras, intermediado pelo vendedor representante da empresa GLX Comércio de Máquinas Eireli, de Venâncio Aires, Jonas Betti. O momento da entrega de chaves contou com a presença de autoridades municipais, incluindo o prefeito Leodegar Rodrigues, o vice-prefeito Larri Schoenfeld, o secretário de Obras André Luis Rodrigues e sua equipe, bem como o agente administrativo Hilton Alves Kunzler, representando a Secretaria de Administração.

A aquisição foi realizada por meio da adesão à Ata de Registro de Preços N° 004/2023, gerenciada pelo Consórcio Público do Extremo Sul (COPES). O investimento é viabilizado dentro do planejamento e economia do município. (Com informações da assessoria da Prefeitura de Novo Cabrais)











Fonte: Prefeitura de Novo Cabrais