17 concursos públicos abrem mais de mil vagas com salários de até R$ 20,8 mil

Ao menos 17 concursos públicos estão com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. São 1.029 vagas para diferentes cargos, níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades são para prefeituras, câmaras e outras instituições de diferentes municípios do Estado.

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) busca 165 profissionais, a maioria da área da saúde, para trabalhar em Sapucaia do Sul. Há oportunidades para engenheiros, arquitetos, jornalistas, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.734 e R$ 16.335. Os interessados têm até o dia 22 de abril para realizar a inscrição. A prova deve ocorrer no dia 19 de maio.

Na segunda-feira (25), às 16h, termina o prazo de inscrições para concurso público da Caixa Econômica Federal. O certame busca preencher 1,6 mil vagas do cargo de técnico bancário novo e outras 1,6 mil do cargo de técnico bancário novo em tecnologia da informação.



Lista de concursos públicos abertos no RS:





Prefeitura de Vale Verde

Cargos e vagas: agente administrativo (1+CR), agente comunitária de saúde (1), agente de controle interno (CR), analista de departamento pessoal (CR), atendente de consultório dentário (CR), auxiliar de serviços gerais (2+CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), fiscal ambiental, de obras e de posturas (1+CR), médico (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico veterinário (CR), monitor de creche (4+CR), motorista (2+CR), nutricionista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário especializado (1+CR), pedagogo (1+CR), professor de educação infantil (CR), professor de língua inglesa (CR), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), professor de música (CR), professor de séries iniciais (CR), técnico em enfermagem (2+CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.603,82 a R$ 19.006,77

R$ 1.603,82 a R$ 19.006,77 Prazo: 26 de março

26 de março Taxa de inscrição: R$ 82,12 a R$ 246,36

R$ 82,12 a R$ 246,36 Prova: 27 de abril

27 de abril Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de São Luiz Gonzaga

Cargos e vagas: advogado (CR), agente administrativo (10+CR), agente administrativo especializado (1+CR), agente administrativo II (CR), agente fiscal de obras e posturas (1+CR), agente fiscal sanitarista (2+CR), arqueólogo (1+CR), arquiteto (1+CR), arquivista (1+CR), assistente social (2+CR), atendente de farmácia (1+CR), atendente educacional (8+CR), auxiliar de saúde bucal (2+CR), bioquímico (CR), contador (CR), enfermeiro II (1+CR), engenheiro civil (2+CR), engenheiro eletricista (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal de tributos da fazenda municipal (CR), fisioterapeuta (2+CR), fonoaudiólogo (1+CR), instrutor pedagógico (1+CR), médico clínico geral (1+CR), médico veterinário (1+CR), merendeiro (4+CR), motorista (10+CR), nutricionista (2+CR), odontólogo II (5+CR), operador de máquinas (4+CR), operário de obras (2+CR), professor de anos finais – artes (1+CR), professor de anos finais – ciências (1+CR), professor de anos finais – educação física (4+CR), professor de anos finais – geografia (1+CR), professor de anos finais – história (1+CR), professor de anos finais – matemática (1+CR), professor de anos finais – português/espanhol (CR), professor de anos finais – português/inglês (1+CR), professor de anos iniciais (10+CR), professor de educação especial (2+CR), professor de educação infantil (7+CR), psicólogo (3+CR), psicólogo II (CR), psicopedagogo clínico (CR), secretário de escola (9+CR), técnico em enfermagem II (5+CR), técnico em segurança do trabalho (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.412 a R$ 11.486,55

R$ 1.412 a R$ 11.486,55 Prazo: 27 de março

27 de março Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 80

R$ 30 a R$ 80 Prova: 16 de junho

16 de junho Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Câmara de Rio Pardo

Cargos e vagas: analista financeiro e de recursos humanos (1+CR), contador (CR)

analista financeiro e de recursos humanos (1+CR), contador (CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.018,96 a R$ 6.413,57

R$ 4.018,96 a R$ 6.413,57 Prazo: 28 de março

28 de março Taxa de inscrição: R$ 150

R$ 150 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Augusto Pestana

Cargos e vagas: assistente social (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), médico (CR), nutricionista (CR), professor anos finais do ensino fundamental (CR), professor de educação infantil (CR), psicólogo (CR), técnico em enfermagem (CR), agente administrativo (CR), auxiliar de saúde bucal (1), fiscal (CR), fiscal sanitário e ambiental (CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário (CR), servente (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.435,81 a R$ 4.915,38

R$ 1.435,81 a R$ 4.915,38 Prazo: 28 de março

28 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 110

R$ 50 a R$ 110 Prova: 21 de abril

21 de abril Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Arroio do Sal

Cargos e vagas: advogado (4), agente administrativo (6), arquiteto (1), assistente social (3), bibliotecário (CR), biólogo (CR), contador (CR), controlador interno (CR), dentista – 20 horas (1), dentista – 40 horas (2), enfermeiro – 40 horas (8), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (1), geólogo (CR), médico clínico geral (7), médico ginecologista (CR), médico pediatra (CR), médico psiquiatra (CR), médico veterinário (1), nutricionista (1), orientador educacional (4), professor de artes (3), professor de atendimento de educação especial (4), professor de ciências (2), professor de educação física (10), professor de filosofia (1), professor de geografia (4), professor de história (2), professor de língua inglesa (4), professor de língua portuguesa (5), professor de matemática (2), psicólogo (2), psicopedagogo (1), supervisor educacional – 40 horas (2), técnico agrícola (1), técnico em contabilidade (1), técnico em edificações (2), técnico em enfermagem – 36 horas (18), técnico em enfermagem – 40 horas (7), agente de combate a endemias (1), almoxarife (2), atendente de educação infantil (45), auxiliar de saúde bucal (2), fiscal (2), inspetor tributário (1), oficial administrativo (20), professor anos iniciais (35), professor de educação infantil (35), tesoureiro (1), topógrafo (CR), auxiliar de administração (6), auxiliar de farmácia (2), monitor (10), eletricista (2), eletricista de veículos e máquinas (1), mecânico (1), merendeira (6), mestre de obras (2), motorista D (20), operador de máquinas (5), operário de obras e serviços (10), operário especializado (2), pintor (2), servente (22), vigia (4), roçador (10), varredor (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.448,46 a R$ 11.881,08

R$ 1.448,46 a R$ 11.881,08 Prazo: 31 de março

31 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 150

R$ 50 a R$ 150 Prova: 21 de abril

21 de abril Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Senador Salgado Filho

Cargos e vagas: agente da vigilância sanitária (CR), agente de controle interno (CR), agente de manutenção e reparos (1+CR), agente de serviços públicos (CR), agente de zoonoses, vetores e outras epidemias (CR), analista ambiental (CR), analista e programador (CR), assistente social A (CR), auditor fiscal (1+CR), auxiliar de consultório dentário (CR), contador A (CR), educador físico (CR), enfermeiro A (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), mecânico (CR), médico (1+CR), monitor (1+CR), monitor de transporte escolar (CR), monitor social (CR), motorista (1+CR), nutricionista A (CR), odontólogo (CR), oficial administrativo (1+CR), operador de máquinas (1+CR), psicólogo (CR), técnico agropecuário (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em contabilidade (CR), tesoureiro (CR), veterinário (1+CR), zelador (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.298,85 a R$ 12.324,79

R$ 1.298,85 a R$ 12.324,79 Prazo: 5 de abril

5 de abril Taxa de inscrição: R$ 57,87 a R$ 173,62

R$ 57,87 a R$ 173,62 Prova: 28 de abril

28 de abril Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura e Câmara de Passo do Sobrado

Cargos e vagas: analista de departamento pessoal (1+CR), arquiteto (CR), assistente social (1+CR), cirurgião dentista II (1+CR), contador (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico de família (2+CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico pediatra (CR), médico veterinário (CR), nutricionista (1+CR), orientador social (1+CR), procurador jurídico (1+CR), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de história (CR), professor de matemática (CR), professor de música (1+CR), professor de português/inglês (CR), psicólogo (CR), terapeuta ocupacional (1+CR), analista de projetos – atendimento ao público (CR), assistente contábil (1+CR), técnico em enfermagem (3+CR), agente fazendário (CR), almoxarife e patrimônio (1+CR), auxiliar administrativo III (2+CR), auxiliar de saúde bucal (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), fiscal tributário (CR), monitor de educação infantil (6+CR), oficial administrativo (2+CR), professor de anos iniciais (2+CR), professor de educação infantil (4+CR), tesoureiro (1+CR), agente do Semae (1+CR), auxiliar de serviços gerais (3+CR), eletricista (CR), mecânico (CR), motorista (5+CR), operador de máquinas I (1+CR), operador de máquinas II (3+CR), operário (3+CR), pedreiro (2+CR), merendeiro (5+CR), assistente administrativo (CR), auxiliar de serviços gerais (1+CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.427,51 a R$ 14.939,10

R$ 1.427,51 a R$ 14.939,10 Prazo: 7 de abril

7 de abril Taxa de inscrição: R$ 95,38 a R$ 179,23

R$ 95,38 a R$ 179,23 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Cidreira

Cargos e vagas: advogado (1+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (1+CR), assistente social do CRAS (1+CR), biólogo (1+CR), cirurgião dentista (1+CR), contador (1+CR), educador físico (CR), enfermeiro ESF (2+CR), enfermeiro plantonista (3+CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), interprete educacional (1+CR), médico cardiologista (1+CR), médico clínico geral/plantonista (1+CR), médico de saúde da família (3+CR), médico ecografista (1+CR), médico ginecologista/obstetra (1+CR), médico pediatra (1+CR), médico psiquiatra (1+CR), médio radiologista (1+CR), médico veterinário SIM (1+CR), nutricionista (CR), pedagogo com especialização em educação especial (1+CR), pedagogo – orientação educacional (1+CR), pedagogo supervisão escolar (1+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina ciências (1+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina educação artística (2+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – educação física (2+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – ensino religioso (2+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina geografia (2+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina história (1+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – língua inglesa (5+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina língua portuguesa (3+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina matemática (1+CR), professor ensino fundamental 5ª a 8ª séries – disciplina licenciatura em computação (CR), psicólogo (CR), psicólogo do CRAS (1+CR), terapeuta ocupacional (CR), técnico em enfermagem (6+CR), técnico em informática (1+CR), técnico em radiologia (CR), técnico em contabilidade (1+CR), assistente administrativo (2+CR), assistente técnico administrativo (1+CR), atendente de educação infantil (5+CR), auxiliar de inspeção (1+CR), coordenador do Centro de Referência da Mulher (1+CR), educador social (1+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal de indústria e comércio (1+CR), fiscal de tributos (1+CR), monitor de escola (1+CR), professor de educação infantil (10+CR), professor ensino fundamental 1ª a 4ª séries (20+CR), regente de banda (1+CR), secretário de escola (1+CR), tesoureiro (1+CR), agente administrativo (5+CR), auxiliar de apoio administrativo (1+CR), agente de defesa ambiental (CR), agente sanitário (1+CR), auxiliar em saúde bucal da família (3+CR), condutor de ambulância (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), monitor da Casa de Passagem (2+CR), recepcionista (3+CR), borracheiro/lavador (1+CR), calceteiro (CR), carpinteiro/marceneiro (1+CR), cozinheira/merendeira (1+CR), eletricista (1+CR), gari (1+CR), guarda municipal patrimonial (5+CR), mecânico (1+CR), motorista (5+CR), operador de máquinas (1+CR), operário (2+CR), pedreiro (1+CR), pintor (1+CR), servente de limpeza (10+CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.359,02 a R$ 20.842,12

R$ 1.359,02 a R$ 20.842,12 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 96,46

R$ 96,46 Prova: 19 de maio

19 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Viamão

Cargos e vagas: agente de imprensa (CR), contador (CR), procurador legislativo (2+CR), técnico em informática legislativo (CR), agente de arquivo (CR), agente parlamentar (1+CR), almoxarife parlamentar (CR)

Médio a Superior Salário: R$ 2.538,87 a R$ 4.120,59

R$ 2.538,87 a R$ 4.120,59 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 85,34 a R$ 125,50

R$ 85,34 a R$ 125,50 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura e Câmara de Itaara – 1

Cargos e vagas: arquiteto (1+CR), assessor jurídico (1+CR), assistente social (CR), contador (1+CR), enfermeiro (2+CR), engenheiro civil (1+CR), engenheiro florestal (1+CR), farmacêutico (1+CR), médico (2+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (CR), psicólogo (2+CR), veterinário (CR), técnico em contabilidade (5+CR), técnico em enfermagem (3+CR), agente administrativo (10+CR), agente de vigilância em saúde (1+CR), fiscal (2+CR), tesoureiro (1+CR), agente administrativo auxiliar (10+CR), eletricista (1+CR), mecânico (1+CR), monitor de transporte escolar (4+CR), motorista (1+CR), operário especializado (1+CR), operador de máquinas (2+CR), operário (2+CR), agente administrativo (1+CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.251,68 a R$ 5.882,91

R$ 1.251,68 a R$ 5.882,91 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 110

R$ 50 a R$ 110 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura e Câmara de Itaara – 2

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (7+CR)

Médio Salário: R$ 2.753,70

R$ 2.753,70 Prazo: 9 de abril

9 de abril Taxa de inscrição: R$ 70

R$ 70 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Jaguari

Cargos e vagas: agente de saúde bucal (CR), arquiteto (CR), contador (CR), engenheiro civil (1), fonoaudiólogo (CR), médico de saúde da família (2), motorista (3), odontólogo (CR), oficial administrativo (1), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (4), operário (5), técnico em enfermagem (1)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.442,56 a R$ 8.524,25

R$ 1.442,56 a R$ 8.524,25 Prazo: 10 de abril

10 de abril Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 160

R$ 40 a R$ 160 Prova: 12 de maio

12 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Santa Rosa

Cargos e vagas: médico veterinário (CR), orientador educacional (1+CR), professor de artes (CR), professor de educação especial (CR), monitor (10+CR), professor de educação infantil (CR), zelador (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.515,87 a R$ 5.322,96

R$ 1.515,87 a R$ 5.322,96 Prazo: 11 de abril

11 de abril Taxa de inscrição: R$ 70,80 a R$ 176,95

R$ 70,80 a R$ 176,95 Prova: 26 de maio

26 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de Venâncio Aires

Cargos e vagas: agente escolar (7), analista ambiental (1), biólogo (1), fiscal de trânsito (CR), fiscal do meio ambiente (1), médico cardiologista (CR), médico comunitário (CR), médio de atenção básica (CR), médico do trabalho (CR), médico ginecologista e obstetra (1), médico neurologista (CR), médico oftalmologista (CR), médico pediatra (CR), médico traumatologista (1), monitor de educação básica (4), oficial administrativo (CR), operário padrão (4), pedreiro (CR), técnico em enfermagem (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.836,55 a R$ 19.782,67

R$ 1.836,55 a R$ 19.782,67 Prazo: 12 de abril

12 de abril Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 180

R$ 60 a R$ 180 Prova: 4 de maio

4 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS)

Cargos e vagas: fiscal (2), administrador (2), tecnólogo em recursos humanos (1), auxiliar administrativo (9)

Médio a Superior Salário: R$ 2.241,57 a R$ 5.841,20

R$ 2.241,57 a R$ 5.841,20 Prazo: 17 de abril

17 de abril Taxa de inscrição: R$ 69,90 a R$ 129,90

R$ 69,90 a R$ 129,90 Prova: 26 de maio

26 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Prefeitura de São Valério do Sul

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (3), agente de combate a endemias (1+CR), agente de regulação em saúde (CR), assistente social (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de tesouraria (CR), carpinteiro (CR), coordenador de controle interno (CR), coordenador do CRAS (CR), eletricista (1), fiscal sanitário (1), instalador (CR), jardineiro (1+CR), licenciador ambiental (CR), merendeira (1+CR), monitor de creche (1+CR), monitor de escola (CR), monitor social (CR), motorista (1+CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas (2+CR), operário (CR), orientador físico (CR), pedagogo (CR), pedreiro (CR), professor de atendimento educacional especializado (1), professor de ciências (CR), professor de educação infantil e anos iniciais (1+CR), professor de geografia (1), professor de inglês (1), professor de língua portuguesa (CR), professor de matemática (CR), psicólogo (CR), recepcionista (CR), secretário de escola (CR), servente (CR), técnico em enfermagem (1+CR), tesoureiro (1), zelador (CR)

Fundamental a Superior Salário: R$ 1.345 a R$ 5.550

R$ 1.345 a R$ 5.550 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 120,99 a R$ 241,98

R$ 120,99 a R$ 241,98 Prova: 26 de maio

26 de maio Onde se inscrever: neste site

Edital: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV)