PREFEITURA I Abandono Total: Usuários Sofrem com paradas de ônibus deploráveis em Cachoeira.

Os moradores de Cachoeira do Sul estão revoltados com a prefeitura devido às péssimas condições das paradas de ônibus. Eles dizem que a cidade parece abandonada, sem organização ou administração eficaz. A precariedade das paradas de ônibus, que estão em estado lamentável, é um dos principais motivos de queixa, especialmente para aqueles que dependem do transporte público diariamente.

Além disso, as estradas no interior e nos bairros estão em condições igualmente ruins. A falta de investimentos e cuidados com a infraestrutura urbana é vista como um sinal claro de negligência da administração municipal. Para muitos, essa situação está tornando a vida na cidade cada vez mais difícil e desafiadora.