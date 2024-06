A Prefeitura de Cachoeira do Sul pagará a folha de junho dos servidores municipais nesta sexta-feira, dia 28. Os aposentados e pensionistas do FAPS também receberão seus pagamentos nesta data, conforme o calendário. Neste dia, os beneficiários do FAPS que optaram pelo recebimento dos 50% do 13º salário, também receberão o depósito. Os servidores ativos, por sua vez, receberão 50% do 13º salário no mês de julho.