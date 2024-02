Presidente do Legislativo de Caçapava visita a Câmara de Cachoeira

A Presidente da Câmara de Caçapava do Sul, Jussarete Vargas, visitou nesta segunda-feira, 5, o Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. Jussarete, acompanhada da Secretária Geral, Suzete Pozzebon Oliveira, veio conversar com o Presidente Ronaldo Trojahn para conhecer o funcionamento do Legislativo cachoeirense e, principalmente, o sistema eletrônico que a Casa utiliza.

A Câmara de Cachoeira implantou um sistema de gestão totalmente informatizado em 2022, que tornou todas as áreas do processo legislativo digitais, desde o voto dos vereadores na sessão, até os documentos do dia a dia da administração da Casa.

“É importante essa troca entre Legislativos. Tudo isso faz com que nossas comunidades ganhem”, disse o presidente Trojahn. “Temos várias demandas que têm problemas semelhantes. Então acho que foi uma visita bem proveitosa. E já fizemos o convite para que eles possam vir em um dia de Sessão para ver como funciona a Casa.”