RS segue com muito calor e tempo firme nesta terça-feira

O tempo firme predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e o sol vai aparecer com nuvens em todo o estado. Algumas áreas devem ter momentos de maior nebulosidade, ao menos em parte do dia.

Cachoeira do Sul – ☁️nublado ❄21ºC ☀34ºC ☔0.0mm 💨5 Km/h⬇

Não se afasta chuva muito isolada e passageira, principalmente à tarde, sobretudo em pontos entre a Serra e os Aparados. A grande massa de ar quente, que tem seu centro na Argentina, traz outro dia de calor para os gaúchos. Em especial as áreas de Uruguaiana e de Quaraí devem apresentar as máximas mais elevadas do estado.

As mínimas rondam os 20ºC em Passo Fundo e os 17ºC em São José dos Ausentes e Vacaria. As máximas, por sua vez, podem chegar a 35ºC em Santa Cruz do Sul e 36ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 23ºC e 33ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 22ºC e 29ºC.

O calor cedeu um pouco no RS, mas a segunda-feira foi mais um dia muito quente. Novamente, o Oeste anotou as maiores máximas com 37,2ºC em Quaraí e 36,8ºC em Uruguaiana. Na Grande Porto Alegre, Campo Bom foi a 34,6ºC. A MetSul reforça o aviso que o calor ganha muita força nos próximos dias com máximas perto e acima de 40ºC em muitos locais do estado no final desta semana e no fim de semana de Carnaval.