PRF apreende duas motocicletas e prende dois homens em Caçapava do Sul

Uma das motos foi furtada em dezembro de 2023 e a outra estava com a placa adulterada_

No fim da tarde da última quarta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu duas motocicletas. O fato ocorreu na BR 392 em Caçapava do Sul.

Durante atividade de policiamento, policiais rodoviários federais depararam-se com dois motociclistas parados no acostamento da BR 392 em Caçapava do Sul. Indagados sobre o que faziam no local, ambos responderam que estavam negociando peças das motocicletas.

Ao consultarem as placas dos veículos, os PRFs descobriram que uma das motocicletas, um CG 150 Fan, emplacada em Santa Maria, havia sido furtada em 7 dezembro de 2023, em Santa Maria, ocasião em que foi subtraída do pátio de uma casa do Bairro Passo D’Areia. O motorista, um homem de 18 anos, natural de Santa Maria, sem antecedentes policiais, não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Ele contou aos policiais que trocou uma outra motocicleta por aquela através de um grupo de uma rede social e que foi de Santa Maria para Caçapava do Sul para negociar peças da outra moto.

Já a outra motocicleta, uma CG 125 Fan, possuía cor diferente da dos sistemas – a moto abordada era de cor preta, mas nos sistemas constava como azul. Ao realizarem a identificação do veículo, os PRFs constaram que a placa estava adulterada, pois não correspondia aos outros sinais identificadores, tratando-se de uma motocicleta emplacada em Cachoeira do Sul, cujo último licenciamento válido fora no ano de 2007. O motorista, um homem de 18 anos, natural de São Sepé, sem antecedentes policiais, também não possuía CNH. Ele confirmou que negociavam peças de moto.

Os dois homens foram presos e encaminhados à polícia judiciária de Caçapava do Sul. Ambas motocicletas foram apreendidas. A furtada será restituída ao proprietário. Já a que estava com a placa adulterada passará por perícia, e, a partir de então, ficará à disposição do proprietário para a retirada do depósito mediante a quitação dos débitos administrativos.

Com informações da PRF