Rio Grande do Sul terá tarde chuvosa nesta sexta-feira

O sol aparecerá com nuvens nesta sexta-feira em quase todo o Rio Grande do Sul, mas o tempo não vai estar firme no estado. Chuva isolada, especialmente à tarde, deve atingir pontos do Norte e do Nordeste gaúcho, sobretudo em cidades do Alto Uruguai, Planalto, Serra, Aparados, Litoral Norte, Vales e a Grande Porto Alegre. Isoladamente, a chuva pode vir com pancadas fortes. Assim, Porto Alegre terá uma sexta de sol e nuvens em que não se pode afastar chuva localizada e passageira. A temperatura segue agradável para janeiro e o dia começa, inclusive, frio em cidades de maior altitude do estado.

Cachoeira do Sul – ☁️🌦Sol com muitas nuvens ❄14ºC ☀30ºC 🌂1.2mm 💨7 Km/h↖

Não há expectativa de calorão tão cedo no Rio Grande do Sul. Os próximos dias devem seguir com temperatura abaixo da média e tardes agradáveis na maior parte do estado. Aquece mais no Oeste e no Noroeste, mas sem forte calor. Pancadas de chuva mais amplas no domingo e na segunda devem inibir aquecimento maior no estado.

Confira as mínimas e máximas em algumas das cidades do Estado

Vacaria 10°C / 20°C

Torres 18°C / 23ºC

Santa Rosa 15°C / 30°C

Caxias do Sul 12°C / 23°C

São José dos Ausentes 11°C / 18°C