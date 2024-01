PRF prende casal com mais de R$ 60 mil em mercadorias importadas ilegalmente

Na tarde da última quinta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal e apreendeu cerca de R$ 60 mil em mercadorias estrangeiras importadas ilegalmente. O fato ocorreu na BR-158, em Santa Maria.

Durante atividade de enfrentamento a crimes transfronteiriços, policiais rodoviários federais abordaram um Siena, com placas de Soledade. No carro estava um casal, ela com 37 anos de idade e ele com 32. Ambos naturais de Soledade e sem antecedentes policiais. Eles informaram que vinham de Soledade para Santa Maria.

Ao verificarem o interior do automóvel, os policiais encontraram dez telefones celulares e um tablet, cujo valor de mercado ultrapassava os R$ 60 mil reais. Aos PRFs, o casal contou que busca as mercadorias no Paraguai e as traz à região de Soledade, de onde distribui a outros municípios.

A mercadoria foi apreendida e eles foram presos e encaminhados à Polícia Judiciária, onde responderão pelo crime de descaminho.

Com informações da PRF