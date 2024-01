Prefeitura fiscaliza aplicativos, táxis e ônibus

Desde a última semana, a Prefeitura de Cachoeira do Sul, através do setor de trânsito, vem desenvolvendo um trabalho de fiscalização aos transportes de passageiros no Município. O trabalho começou pelos veículos de transporte por aplicativo. De acordo com o coordenador, Rogério Lemos, em dois dias foram fiscalizados 21 aplicativos.

Durante as abordagens foram encontradas duas Carteiras Especiais de Motoristas de Aplicativo (CEMA) em forma de cópia (o que é proibido) e mais outros dois que estavam com a CEMA vencida (documentos já foram regularizados). Nessa primeira semana, a fiscalização foi apenas para orientação, sem notificação. Os motoristas também foram orientados com relação a proibição de identificação dos veículos como aplicativos com adesivos.

Logo depois os agentes iniciaram a fiscalização nos táxis, onde foram feitas 5 abordagens e nenhum veículo foi identificado com irregularidades. Nos táxis foi verificada a CNH, documentação do veículo, alvará e equipamentos obrigatórios.

Nesta quarta e quinta-feira foi a vez da fiscalização ao transporte coletivo de passageiros. Na quarta foram abordados 4 ônibus e nesta quinta-feira outros 3 veículos, onde foram avaliados equipamentos obrigatórios como macaco, estepe, chave de roda, tacógrafo além da CNH do motorista e documentação do veículo. Nenhuma irregularidade foi encontrada.

Lemos frisa que a fiscalização voltará a acontecer na próxima semana, avaliando os mesmos serviços.