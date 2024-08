Processo seletivo da Saúde inscreveu 155 candidatos

Foi encerrado nesta quarta-feira (31/08) o período de inscrições ao processo seletivo aberto para contratação emergencial temporária de profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde, contabilizando 155 candidatos às 38 vagas anunciadas. A maior disputa acontecerá para os cargos de técnicos em enfermagem, onde há 52 pessoas cadastradas para os 13 postos, numa média de 4 candidatos por vaga. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal da Administração, onde as inscrições foram acolhidas até o final do expediente desta quarta-feira, tendo iniciado nesta manhã (01/08) o período de avaliação da comissão designada para a seleção e classificação dos profissionais.



A publicação da classificação preliminar está prevista para a próxima segunda-feira (05/08), oficialmente por meio do Diário Oficial do Município (www.cachoeiradosul.rs.gov.br) e/ou nos quadros de avisos da Secretaria Municipal da Administração. Passadas as etapas de acolhimento e julgamento dos possíveis recursos (entre 6 e 9 de agosto), a publicação da classificação final deve ocorrer no dia 12 de agosto.



O processo seletivo prevê duas vagas para auxiliar de saúde bucal, duas vagas para odontólogo de ESF, treze vagas para enfermeiro, duas vagas para farmacêutico, duas vagas para fiscal sanitário, duas vagas para fisioterapeuta, treze vagas para técnico em enfermagem e duas vagas para técnico em enfermagem do SAMU. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico do Município: https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/diario-oficial/ver/586. O prazo para contratação temporária será de seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses em caso de perdurar a excepcionalidade que gerou a contratação.



