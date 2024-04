Quem é o gaúcho finalista do “BBB 24”

Romântico e gentil, o gaúcho Matteus veio conquistando cada vez mais o público do BBB 24. Agora consagrado finalista do programa, ele disputa o prêmio milionário com os colegas de confinamento Davi e Isabelle.

Ao longo do programa, circulou entre os grupos, mas acabou firmando aliança com o quarto fada. Também chamou atenção por ter envolvimentos amorosos com Deniziane e, nas últimas semanas, com Isabelle.

Quem é Matteus, finalista do BBB 24

Matteus no Raio-X de hoje fala que, se pudesse voltar no tempo, o que ele não teria feito no BBB são as brigas e as discussões, pois sabe que fazem parte do jogo. Ele diz que não é muito fã de brigas e não procura estar puxando mosqueiro, como se fala na cidade dele.

Matteus no Raio-X de hoje fala que, se pudesse voltar no tempo, o que ele não teria feito no BBB são as brigas e as discussões, pois sabe que fazem parte do jogo. Ele diz que não é muito fã de brigas e não procura estar puxando mosqueiro, como se fala na cidade dele. No entanto,… pic.twitter.com/VQCZweex40 — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 10, 2024

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Representante do grupo pipoca, o brother passou boa parte da vida no campo e tem muito orgulho das tradições de sua região. Criado pela mãe com a ajuda da avó, Matteus tem o padrasto como referência paterna — é com ele que trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária.

Ele teve dificuldades de acesso à escola na infância, mas conseguiu chegar ao curso superior. Ao longo da vida, já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas era o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade o que realmente o fazia permanecer nas competições.

O jogador descreve-se como um homem de bom coração e sensível. Diz que se doa muito às pessoas e que é muito apegado à avó, com quem mora. Conta que se emociona com facilidade quando fala da família e do campo, mas que é rígido nas próprias convicções. Nas horas vagas, pratica esportes e musculação.

— Sou muito tranquilo, tenho o coração grande, mas não sou muito fã de ironia — disse à Globo.











Fonte: DG