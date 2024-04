Rio Grande do Sul lidera ranking nacional de vacinação contra a gripe

Após o Dia D de vacinação conta a gripe, o Rio Grande do Sul chegou a 24% de cobertura dos grupos prioritários. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, esse é o maior índice de adesão do país. O Estado está à frente do Ceará, Santa Catarina e Paraíba e também ultrapassa a média nacional, que é de 16%.

De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira (15), cerca de 930 mil doses já foram aplicadas. Dessas, 167 mil foram durante o sábado de campanha nacional. Idosos estão entre os que mais se imunizaram (611.626) e correspondem a 27% da meta total, que é de 90%. Na sequência estão crianças e gestantes.

A campanha segue até o dia 31 de maio em todas as unidades de saúde. Mais de 5 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários no Rio Grande do Sul. Entre eles, estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, quilombolas e indígenas (veja, abaixo, a lista completa).



Quem pode se vacinar contra a gripe