Quinta-feira de sol e calor marca começo de agosto no RS

O primeiro dia de agosto terá tempo firme com a presença do sol em todo o Rio Grande do Sul com o Estado ainda sob a influência de uma área de pressão atmosférica nesta quinta-feira.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 17° e 27° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Conforme a MetSul, amplos períodos de céu claro são esperados na maioria das regiões, embora poucas nuvens sejam esperadas em parte do território gaúcho.



O amanhecer deve ter neblina isolada e será um pouco frio na maior parte dos municípios, uma vez que o tempo aberto da madrugada favorece maior resfriamento. Existe a expectativa de que o ar mais quente invada o Estado durante o dia e aqueça acentuadamente com uma tarde de temperatura alta para agosto em várias cidades.