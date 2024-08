Quinta-feira será de sol entre nuvens no RS

O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, porém a nebulosidade será maior no decorrer do dia. Pode ocorrer chuva ou garoa em diferentes pontos do estado na segunda metade do dia, especialmente à noite e mais do Centro para o Sul gaúcho.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 11° e 23° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O dia começa pouco frio com mínimas mais altas que nos últimos dias, mas ainda pode ocorrer formação de nevoeiro, nuvens baixas ou neblina na madrugada e ao amanhecer. A tarde será amena com maior aquecimento no Norte e no Noroeste do estado.



De acordo com a MetSul, a fumaça das queimadas na região amazônica deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta segunda metade da semana. A fumaça será trazida por um corredor de vento que se origina no Sul da Amazônia e Bolívia com ar quente. Mais cedo no mês, a fumaça amazônica já havia alcançado nosso estado.



Diferentemente da região amazônica, onde a fumaça atua junto à superfície com piora da qualidade do ar e doenças respiratórias, em regra no Sul do Brasil está mais alta na atmosfera. Por isso, os efeitos se percebem no tom acinzentado do céu com aspecto fosco e ainda por cores realçadas do sol ao amanhecer e fim da tarde. Excepcionalmente, a fumaça desce a altitudes menores e prejudica a qualidade do ar.



Veja as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira:



Porto Alegre: 11ºC / 24ºC

Vacaria: 9ºC / 23ºC

Santa Maria: 10ºC / 23ºC

Uruguaiana: 13º / 22ºC

Pelotas: 14ºC / 20ºC