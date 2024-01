Quinta-feira terá sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, embora com nuvens na grande maioria das cidades. Maior presença de nebulosidade no Litoral, especialmente junto à Serra, entre a região de Morro Alto e Torres.

Cachoeira do Sul – ⛅Sol com algumas nuvens ❄14ºC ☀29ºC 🌂0.0mm 💨7 Km/h↖

A circulação de umidade do mar ainda traz chuva em pontos mais ao Norte do Litoral e da Serra, mas em número menor de locais que ontem. Na grande maioria das áreas do estado, não há previsão de chuva. A temperatura segue agradável para janeiro com maior aquecimento no Oeste e no Noroeste.

Pancadas de chuva atingiram durante a quarta-feira, 24, diversos pontos do Norte e do Nordeste do estado, especialmente cidades da Serra, da Grande Porto Alegre e do Litoral Norte. Chegou a chover forte em alguns pontos, como em alguns trechos da Serra e mais ao Norte da costa, na área de Torres.

Confira as mínimas e máximas em algumas das cidades do Estado:

Bagé 13°C / 26°C

Rio Grande 18°C / 25°C

Santa Rosa 17°C / 30°C

Erechim 14°C / 25°C

São José dos Ausentes 11°C / 19°C