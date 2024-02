Renato desabafa por reforços do Grêmio: “Salário acertado, temos dinheiro, mas os clubes não liberam”

Após a vitória contra o Juventude, o técnico Renato Portaluppi voltou a abordar as negociações do Grêmio em entrevista coletiva. Ele assegurou que os “reforços” estão a caminho e explicou por que o prazo anterior não foi cumprido. “Conversei com os jogadores. Eles querem vir jogar no Grêmio, mas os clubes não querem liberá-los. Temos salários acertados, temos o dinheiro, mas os clubes não liberam”, desabafou.

O treinador enfatizou que compreende a angústia dos torcedores gremistas e que deseja ainda mais do que eles novas contratações para o elenco. “O que posso fazer? Colocar uma arma na cabeça do presidente deles? Conversei com o jogador, ele quer vir, mas às vezes não é possível. Faz parte”, afirmou.

Renato evitou revelar os nomes dos atletas que teriam “desejo de atuar” no Tricolor e não mencionou que algo esteja em estágio avançado. “Os torcedores podem ter certeza de que eu e o departamento de futebol estamos trabalhando”, resumiu. “O grupo de jogadores hoje é muito pequeno.” Na terça-feira, Antônio Brum projetou contratações até o dia 15 de fevereiro.