Acidente deixa duas mulheres feridas no Trevo da Boa Vista

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de quarta, 31, no quilômetro 141 da RSC-287, no ponto conhecido como Trevo da Boa Vista. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro por volta das 20h30.

Conforme os Bombeiros Voluntários de Candelária, um Ford Fiesta saía da localidade de Linha Boa Vista e tentava ingressar na 287 quando acabou colidindo frontalmente com a motocicleta, que seguia sentido Candelária/Novo Cabrais pela rodovia e tentava ingressar no trevo de acesso pela contramão da via.

Ainda segundo os bombeiros, a condutora do carro não se feriu. Já a condutora e a passageira da moto sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital de Candelária pela ambulância da Rota de Santa Maria. A ocorrência também foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.