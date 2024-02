RS enfrentará forte calor nesta quinta-feira

Fevereiro começa nesta quinta-feira com altas temperaturas e o predomínio do sol. Assim como nesta quarta-feira, o dia voltará a ser de forte calor com máximas elevadas no período da tarde.

.

Cachoeira do Sul – 🌤Claro ❄17ºC ☀35ºC ☔0.0mm 💨7 Km/h⬇

.

Conforme a MetSul, as nuvens serão esparsas e o céu aberto marcará presença no transcorrer das horas. A tendência é que esse cenário se repita ao longo do mês.

Em Porto Alegre, o dia será de sol. A mínima fica em 19ºC e a máxima avança até 33°C.

Confira as mínimas e máximas para algumas cidades do RS: