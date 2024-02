Rádio Cachoeira 94.7 FM: Dominação Absoluta na Audiência de Cachoeira do Sul

No cenário radiofônico de Cachoeira do Sul, a Rádio Cachoeira 94.7 FM reina supremamente, ostentando uma participação de 47,76% na audiência local. A informação é trazida pela RádiosNet, este dado não só confirma sua liderança inquestionável, mas também destaca sua posição isolada à frente de todas as outras estações de rádio na cidade. #RádioCachoeiraAMaisQueridaDaRegião!

Enquanto outras buscam competir, a Rádio Cachoeira mantém sua posição no topo, estabelecendo-se como a voz definitiva da comunidade local.

Agradecemos a todos os amigos e ouvintes pela preferencia!

https://www.radios.com.br/graficos/radio-cachoeira-947-fm/57386

Fonte: Rádios Net