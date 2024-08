RS terá frio com marcas negativas nesta terça-feira

O começo desta terça-feira, 13, será muito frio no Rio Grande do Sul, com marcas perto de 0ºC ou negativas em grande número de cidades. Grande parte do território gaúcho terá mínimas abaixo de 5ºC. Com isso, haverá formação de geada em quase todos os municípios do Estado e que será forte em diversos pontos. Com o ar frio enfraquecendo, aquece mais à tarde que terá máximas mais amenas.



A previsão do tempo para terça-feira 13/08, é de temperaturas entre 4° e 15° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Uma massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica cobre o Estado e traz um dia de tempo muito aberto e ensolarado com amplos períodos de céu claro. Neblina e nevoeiro em alguns pontos ao amanhecer.





Segunda-feira teve neve



O Rio Grande do Sul teve o segundo episódio neste ano de precipitação invernal (neve, chuva congelada, chuva congelante e/ou graupel) na madrugada. Já havia caído chuva congelada na onda de frio de julho em algumas cidades gaúchas e esta segunda-feira outra vez o fenômeno se repetiu em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Houve ainda queda de neve em áreas do interior do município na primeira ocorrência deste ano no Rio Grande do Sul. No final da sexta e no começo de sábado, flocos de neve caíram no município catarinense de São Joaquim, mas não no lado gaúcho da divisa estadual.





A precipitação invernal (neve e chuva congelada) do começo da segunda-feira se deu pela passagem de uma frente fria com instabilidade que chegou a causar chuva com trovoadas em Porto Alegre na noite do domingo. Com a atmosfera muito resfriada e nuvens com maior desenvolvimento vertical, a ocorrência de precipitação inverna ficou favorecida pela atmosfera muito fria com um reforço de ar polar que acompanhava o sistema frontal.



O reforço de ar polar trouxe um amanhecer frio na segunda-feira em diversas cidades do Estado, em particular no Noroeste e no Norte do Estado, onde a atmosfera estava mais seca pela influência de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico. As mínimas da segunda-feira baixaram a -2,4ºC em Soledade; -1,2ºC em Espumoso; -0,3ºC em Santa Rosa. O vento associado ao ciclone extratropical no Oceano Atlântico baixou a sensação térmica e fez a segunda-feira ainda mais fria.





Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul



Porto Alegre 4ºC / 16ºC;

Caxias do Sul 0ºC / 15ºC;

Ausentes -5ºC / 14ºC;

Vacaria -4ºC / 15ºC;

Joaçaba 1ºC / 16ºC;

Santa Rosa -2ºC / 18ºC.