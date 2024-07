RS terá mais uma semana de frio intenso

O frio seguirá intenso no Rio Grande do Sul nesta semana, com um poderoso reforço de ar polar, alerta a MetSul Meteorologia. Nesta segunda-feira, o sol deve aparecer no Oeste, no Centro e no Sul gaúcho, mas áreas do Norte e do Nordeste ainda terão tempo fechado, com garoa e nevoeiro em diferentes pontos.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 6° e 12° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



O impacto do ar polar será maior na metade Sul, que experimentará semana extremamente fria. Oeste, fronteira com o Uruguai, Serra do Sudeste e o Sul enfrentarão as menores mínimas nesta segunda e nos próximos dias.





A influência deste reforço polar trará madrugada gélida na terça-feira, que deve ter as menores mínimas da semana no Estado. A semana toda será fria, com marcas baixas durante a noite e dia.



A previsão é de instabilidade com muitas nuvens, chuva e garoa em vários dias no Norte e no Nordeste do Estado, fazendo com que as tardes sejam muito frias principalmente na Serra.