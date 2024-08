RS terá sexta-feira marcada por nebulosidade e fumaça de queimadas da Amazônia

Muitas nuvens persistem sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, com quantidade maior de nebulosidade no Oeste, Centro, Sul e o Leste do estado. No Sul gaúcho, chance de chuva isolada, especialmente no extremo Sul. Já no Noroeste e no Norte do estado, sob ar mais seco e quente, o sol aparece mais.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 14° e 24° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Em muitas cidades será perceptível durante o dia a presença de fumaça, trazida por correntes de vento da região amazônica. O dia começa um pouco frio na maioria das regiões, mas a tarde será amena. No Noroeste e no Norte do estado a tarde será mais quente.



Uma frente quente se forma nesta sexta-feira no Centro da Argentina e no Uruguai com chuva e temporais. Associada ao sistema frontal, uma área de baixa pressão se aprofunda. Este centro de baixa pressão vai dar origem a um ciclone extratropical no fim de semana no Rio da Prata.



No domingo, a frente avança e leva chuva para a Metade Norte. Por isso, o sábado deve ser o dia com maior presença de fumaça de queimadas, além de ser o dia mais quente desta semana.



