Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente Sebastián Piñera, 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero na tarde desta terça-feira na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos. A informação foi divulgada pelo jornal chileno La Tercera, e mais tarde confirmada publicamente pelo escritório do ex-presidente.

Fontes do governo confirmaram ao veículo que quatro pessoas viajavam na aeronave. Três delas teriam sido encontradas pelas equipes de emergência.

As fontes do governo informam ao jornal que o anúncio oficial será feito após a conclusão da perícia da Marinha. No entanto, confirmam o desaparecimento de um dos tripulantes e que a aeronave está submersa a 40 metros de profundidade.

O antigo chefe de Estado estaria retornando de um almoço na casa do empresário José Cox. A aeronave conseguiu avançar alguns metros, mas perdeu o controle próximo à costa.

Piñera, que governou duas vezes (2010-2014 e 2018-2022), foi o primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

O governo do presidente de esquerda Gabriel Boric, que sucedeu a Piñera no poder, lamentou profundamente sua morte. ‘Ele terá todas as honras e reconhecimentos republicanos que merece. O presidente Boric instruiu que seja realizado um funeral de Estado e que seja declarado luto nacional’, afirmou a ministra do Interior, Carolina Tohá, do Palácio de La Moneda em Santiago.

Piñera, que era doutor em economia pela prestigiosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi um hábil empresário que acumulou fortuna no setor bancário e em empresas de diversos setores. Entusiasta e sempre ativo, havia completado 74 anos em 1º de dezembro e era conhecido por pilotar seu próprio helicóptero.

Segundo amigos que estavam em Lago Ranco, o ex-presidente estava passando alguns dias de férias com sua esposa, Cecilia Morel, e alguns de seus quatro filhos e nove netos