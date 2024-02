Tragédia na RSC-287: Ciclista perde a vida em acidente fatal em Vila Botucaraí

Na tarde de ontem, terça-feira, dia 6, um incidente trágico chocou a região de Vila Botucaraí, no interior de Candelária. Por volta das 17h30, no quilômetro 148 da RSC-287, um ciclista, identificado como Arthur Alfredo Ziemann, 73 anos, foi vítima de um fatídico atropelamento. Segundo relatos da Polícia Rodoviária Estadual de Novo Cabrais, que prontamente atendeu à ocorrência, Ziemann tentava atravessar a rodovia quando foi colhido por um automóvel Pálio, com placas INW 4357 de Santa Cruz do Sul, dirigido por uma mulher cuja idade não foi divulgada.

O impacto do acidente foi fatal para o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A motorista do Pálio, embora tenha escapado ilesa fisicamente, encontrava-se em estado de choque diante da terrível fatalidade. De acordo com seu relato às autoridades rodoviárias, ela tentou alertar o ciclista, acionando a buzina e freando o veículo, porém, infelizmente, não conseguiu evitar a colisão.

O corpo de Ziemann foi encontrado às margens da rodovia, enquanto os policiais rodoviários aguardavam a chegada dos investigadores da Polícia Civil e dos peritos do Instituto Geral de Perícias. O tráfego na RSC-287 estava fluindo normalmente em ambas as direções, no entanto, os motoristas foram aconselhados a redobrar a atenção devido à presença de autoridades e à movimentação na área do acidente.