Segunda-feira dá largada para semana de predomínio de sol no RS

Semana começa com predomínio de sol em grande parte do Rio Grande do Sul, deixando para trás a sequência de temporais que assolou o território gaúcho. Nevoeiros esparsos poderão se formar em baixadas nas primeiras horas da manhã. A temperatura fica amena e ao redor de 15 a 17°C na maioria das áreas, com 11°C nos pontos de maior altitude. Durante a tarde esquenta com máximas ao redor de 28 a 30°C.



Cachoeira do Sul – 15°c / 30°c – Não Chove



Períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer e não se afasta chuva por demais isolada e passageira por conta de uma frente fria de pouca atividade, no mar. O vento ganha força à tarde, especialmente na faixa Leste e Sul por conta do contraste da alta pressão no mar e o ar mais quente no continente.

As mínimas rondam os 14ºC em Passo Fundo, os 12ºC em Vacaria e os 11ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 30ºC em Santa Rosa e Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 17ºC e 29ºC.

A última semana de março terá escassez de chuva no RS. Após a passagem da frente fria pelo oceano, um sistema de alta pressão atmosférica irá se instalar no Atlantico Sul e atuará por dias seguidos. O canal primário de umidade da Amazônia irá convergir na direção do centro do país, mantendo a instabilidade presente sobre o Sudeste e Centro Oeste.

Em contrapartida o sul do continente terá o domínio do ar seco, inibindo condições para a chuva. Sob este cenário, a temperatura tende a oscilar bastante. As manhãs e madrugadas seguirão amenas e com mínimas inferiores a 20°C, com tardes que terão gradativo aquecimento com previsão de o calor retornar na segunda metade da semana. A partir da sexta as máximas poderão passar de 33°C em diversas regiões, com expectativa do último fim de semana de março ser muito quente no Estado.