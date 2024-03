Inter tem time encaminhado para enfrentar o Juventude

O principal ponto de atenção no time do Inter para o confronto diante do Juventude, na segunda-feira (25), pela segunda semifinal do Gauchão, é o comando de ataque. Com Valencia como dúvida, Lucca pode ser o titular da equipe, que vem sendo preparada sem a presença do equatoriano. O restante do time está encaminhado e já foi esboçado na semana.

No fim da tarde deste domingo (24), o técnico Eduardo Coudet ajusta detalhes da formação, no último treino antes da partida. Valencia deve seguir como mistério até horas antes do jogo, quando fará um último teste sobre as dores no pé direito. Por isso, Coudet preparou a equipe, até o momento, com Lucca no comando de ataque.

Na última sexta-feira (22), com portões fechados, o treinador comandou atividade em que houve um coletivo entre o time titular e a equipe reserva com jovens da base. A formação principal tinha Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Mauricio, Wanderson; Alan Patrick e Lucca. Destaque desta atividade também foi a presença de Rochet como goleiro do time alternativo.

Valencia tem feito um tratamento intenso para ficar à disposição de Coudet e sua desconvocação para os amistosos do Equador nesta data Fifa é um fator que pode ajudar neste objetivo. Além disso, o equatoriano também fez um tratamento de plasma rico em plaquetas (PRP). O procedimento é a aplicação de um concentrado de plaquetas e plasma obtido após a centrifugação de uma amostra de sangue venoso obtida do próprio paciente. Estudos comprovam que, em alguns casos, o PRP é capaz de acelerar o processo de cicatrização de lesões em até 50% mais rápido do que tratamentos convencionais.

Inter e Juventude se enfrentam no Beira-Rio às 21h45min desta segunda-feira (25). A expectativa é de que 40 mil torcedores estejam presentes para apoiar a equipe. Como o primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0, no Alfredo Jaconi, o time de Eduardo Coudet precisa vencer para avançar às finais. Novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.





Prováveis escalações para Inter x Juventude

Inter: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca (Valencia). Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Rodrigo Sam), Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.