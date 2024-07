Sexta-feira será de frio no Rio Grande do Sul

Frio deve seguir sobre o Rio Grande do Sul, em dia de nuvens, garoa e chuva em diferentes regiões. A tendência é esfriar ainda mais nos próximos dias. Contudo, não deve haver frio generalizado tão intenso quanto o do último fim de semana devido à instabilidade.



A previsão do tempo é de temperaturas entre 6° e 10° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



As regiões que mais devem ser afetadas por esta nova onda polar serão o Sul, Campanha e a fronteira com o Uruguai. Serão muitos dias seguidos de mínimas negativas no Sul gaúcho a partir deste sábado. Dados indicam a possibilidade de marcas abaixo de zero todos os dias no Sul do Estado até os dias 16 ou 17 deste mês.



Em Porto Alegre e região, as mínimas nos próximos dias não devem ser tão baixas, e o tempo terá nuvens e em alguns momentos até garoa e chuva, com intervalos de melhoria. As mínimas devem ficar ao redor e pouco abaixo dos 10ºC. As tardes, ao contrário, serão frias.



Na Serra e Aparados, ocorrerá o mesmo com tardes frias e mínimas não extremas. Deve gear em cidades do Oeste e do Sul gaúcho no fim de semana e na segunda, onde o tempo estará mais aberto. No restante do Estado, a nebulosidade e até chuva impedirão a geada.





E vai nevar na Serra no fim de semana como tem gente dizendo?



Não, não vai. Embora a chuva e o frio estejam previstos, a MetSul Meteorologia não enxerga condições para a ocorrência do fenômeno. Na terça-feira, com menor nebulosidade, as mínimas caem acentuadamente em todo o Estado. E, no final da semana que vem, entre os dias 12 e 13, pode ingressar uma potente massa de ar gelada, com mínimas e máximas baixíssimas e aí talvez com chance de neve.