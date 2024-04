SMIS parceira no Programa Senac de Gratuidade

A Secretaria de Inclusão Social, em parceria com o Senac Cachoeira do Sul, disponibilizará vagas para diversos cursos da rede de ensino através do programa Senac de Gratuidade. Essa parceria tem como foco a população assistida pela secretaria e seus serviços, como CREAS e CRAS.

Os cursos disponíveis abrangem diversas áreas e serão oferecidos de acordo com a demanda de cada serviço. Nos próximos dias serão divulgadas informações sobre quais cursos estarão disponíveis e como se inscrever.

Na ocasião estiveram reunidas a secretária de Inclusão Social Carin Ache, Daniele Meyer – assistente social da SMIS, Luana Cruz – pedagoga do SENAC e Luciene Facin coordenadora do Programa Jovem aprendiz.









Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul