Prefeita recebe comissão responsável pelo Cemitério das Irmandades

A prefeita Angela Schuh recebeu na manhã de hoje uma comissão da Mitra Diocesana responsável pelo Cemitério das Irmandades, que apresentou a chefe do Executivo toda a situação envolvendo a erosão do barranco às margens do cemitério.

O grupo formado pelo bispo Dom Edson Batista de Melo, o padre Hélvio Cândido (administrador do Cemitério), a engenheira Angela Scheidt e o advogado Ronaldo Cella, explicou que contratou uma empresa de Santa Maria, que há cerca de 10 dias encerrou o levantamento do local e deve agora entregar um laudo de análise do solo, indicando as possíveis obras para recuperar o local.

O encontro foi acompanhado pelo Superintendente da Defesa Civil, Edson das Neves Júnior, o Secretário de Meio Ambiente, Alisson Boyink e o diretor da pasta, Moisés Gastaldi. Agora, a Mitra e a Prefeitura aguardam o resultado do laudo para avaliar as próximas ações a serem implementadas.













Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul