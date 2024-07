Sob Lula, violência sexual em mulheres do Brasil aumentam e batem triste recorde

O Brasil registrou 83.988 casos de estupro em 2023, um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior, revelando uma escalada alarmante na violência sexual contra mulheres. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18), isso equivale a um estupro a cada seis minutos no país. Este é o maior número desde o início da série histórica em 2011, mostrando um aumento de 91,5% nos registros ao longo dos anos. Em contraste, durante a presidência de Bolsonaro, 2019 e 2020 foram os únicos anos da série histórica em que houve queda no número de estupros.



A violência é ainda mais chocante quando se analisa o perfil das vítimas: 88,2% são mulheres, 61,6% têm até 13 anos, 52,2% são negras e 76% são consideradas vulneráveis. A maioria dos crimes (61,7%) ocorre dentro de casa, e em 64% dos casos envolvendo crianças de até 13 anos, o agressor é um familiar.



Além dos estupros, todas as formas de violência contra mulheres aumentaram. Feminicídios cresceram 0,8%, tentativas de feminicídio subiram 7,1% e agressões decorrentes de violência doméstica aumentaram 9,8%. Stalking teve um salto de 34,5% e importunação sexual, de 48,7%. As tentativas de homicídio e violência psicológica também registraram aumentos significativos.



O relatório destaca ainda um aumento expressivo nas violências contra crianças e adolescentes, com subidas de até 42,6% em casos de pornografia infanto-juvenil. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, afirmou que todas as formas de violência contra a mulher cresceram, destacando a subnotificação e a inadequada classificação de feminicídios em alguns estados como fatores que agravam a situação.