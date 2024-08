SOS Agro RS divulga carta aberta à população e alerta para consequências do endividamento rural aos consumidores

O movimento SOS Agro RS divulgou, nesta quinta-feira, 8, uma carta aberta à população gaúcha. No texto, entregue no ato contra o endividamento rural, em Porto Alegre, o grupo relata o atual cenário da produção de alimentos no Estado e explica os motivos pelos quais luta por ajuda imediata do governo federal.



“Esse cenário desolador é resultado dos fatores climáticos adversos dos últimos anos, que têm assolado o Estado, principalmente as lavouras e pastagens. Três anos consecutivos de seca, seguidos por excesso de chuvas e enchentes, devastaram nossas colheitas e criaram um ambiente insustentável para a agricultura e a pecuária. Não temos como seguir sem uma medida que dê condições para os produtores continuarem suas atividades”, pontua a carta.



O comunicado também alerta sobre as consequências da crise no campo para os consumidores.



“Estamos falando de um impacto sem precedentes para a economia do país e para a vida dos produtores. A população urbana também sentirá esses impactos muito em breve. A crise no setor agropecuário afeta diretamente o abastecimento de alimentos e o preço dos produtos chegam às nossas mesas. O agro alimenta cada um de nós e a saúde desse setor é essencial a todos”, cita o comunicado.



Por fim, o movimento informa que organiza manifestações ordeiras e pacíficas junto a todos os municípios do Rio Grande do Sul e conclama a população urbana a também lutar por soluções que beneficiem toda a sociedade.