Tragédia na BR-290: Colisão Fatal Entre Caminhões Deixa Um Morto

Por volta das 23h30min de ontem, 24 de Janeiro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para atender a um grave acidente na BR-290, no Km 464, em Rosário do Sul, que resultou em uma fatalidade.

O acidente, caracterizado como uma colisão frontal entre dois caminhões, envolveu um veículo com placas de Santana do Livramento e outro com placas de Itaqui. Infelizmente, o motorista do caminhão de Itaqui, um homem de 37 anos e também natural da cidade, ficou preso nas ferragens e faleceu no local do acidente.

Além disso, duas outras pessoas que estavam no outro veículo ficaram feridas e foram levadas para o hospital de Rosário do Sul para receber atendimento médico.

A carga de trigo que um dos caminhões transportava ficou parcialmente espalhada pela pista, o que levou à interdição parcial da rodovia durante a madrugada. O trânsito foi desviado para um dos acostamentos até que a situação fosse completamente resolvida.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro às vítimas e auxiliaram na retirada do motorista das ferragens. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar os procedimentos periciais no local.

Os caminhões envolvidos no acidente permanecerão no acostamento aguardando remoção até a tarde desta quinta-feira (25), quando se espera que a pista seja liberada para o tráfego normal.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)