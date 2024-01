A Receita Federal disponibiliza a consulta ao lote residual de restituição do IRPF de Janeiro de 2024

A Receita Federal do Brasil informou que a partir de quarta-feira, 24 de janeiro, estará disponível a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a janeiro de 2024. No Rio Grande do Sul, 20.970 contribuintes serão contemplados, com um total de crédito de R$ 48.491.271,36.



A consulta estará disponível a partir das 10 horas do dia 24, permitindo aos contribuintes verificarem se têm direito à restituição. Em todo o país, o crédito bancário para 306.224 contribuintes será realizado no dia 31 de janeiro, totalizando R$ 800 milhões. Deste montante, R$ 626.269.729,43 são destinados a contribuintes com prioridade, incluindo idosos, pessoas com deficiência física ou mental, professores, e aqueles que optaram pela Declaração Pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via PIX.



Para realizar a consulta, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. O site oferece também um extrato detalhado de processamento da declaração, acessível através do portal e-CAC. Em caso de pendências, é possível retificar a declaração diretamente pelo site.



Além disso, a Receita disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, facilitando a consulta das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.

O pagamento da restituição ocorre diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda ou por chave PIX indicada. Se o crédito não for realizado por algum motivo, como conta desativada, os valores poderão ser resgatados por até um ano no Banco do Brasil. O resgate pode ser feito através do portal do BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou pelos telefones da Central de Relacionamento BB.



Se o contribuinte não resgatar o valor dentro do prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

Este lote de restituição é uma oportunidade para os contribuintes regularizarem suas situações fiscais e receberem valores a que têm direito.