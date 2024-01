Último dia para aderir ao parcelamento ou quitar o IPVA 2024 com até 24,80% de desconto.

Uma das possibilidades de pagamento do IPVA 2024 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é o parcelamento em seis vezes, no qual o contribuinte também tem desconto nas três primeiras parcelas. E para aderir a esse formato, oproprietário do veículo deve efetuar nesta quarta-feira (31/01) o pagamento da primeira parcela, com 6% de desconto. As próximas duas serão em fevereiro, até o dia 29 com redução de 3%, e março, até o dia 28 de março com desconto de 1%. E as últimas três parcelas vencem em abril, maio e junho.

Além disso, o proprietário que tiver os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, ao realizar a quitação do tributo hoje garante descontos que podem chegar à 24,8% (somando com o desconto de 6% da antecipação de janeiro).