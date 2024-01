Conheça o Caminhos da Natureza de Novo Cabrais

TURISMO | Você conhece o Caminhos da Natureza de Novo Cabrais? Cercado de belezas naturais, nosso roteiro turístico é composto pelo Parque Witeck (o maior parque privado da América Latina), Sítio Pitangus, Trilha das Figueiras (Natureza e Arte), Trilha das Cascatas, Recanto das Esculturas e Horto Cura Tudo.

Visite Novo Cabrais e conheça lugares onde a natureza dá um show de magia e beleza!

Vídeo mostra o Caminhos da Natureza de Novo Cabrais. Clique para assistir!

Agende sua visita:

Parque Witeck: (51) 9 9880 7701 (Henrique Witeck)

Sítio Pitangus: (51) 9 8112 5712 (Mariangela Kohls)

Trilha das Figueiras: (51) 9 9665 0589 (Marceli Muller)

Recanto das Esculturas: (51) 9 9764 1754 (Lucas Cerentini)

Horto Cura Tudo: (51) 9899 5369 (Marcos Zerbielli)

Qualquer dúvida, contate a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo pelo: (51) 9 9374 1824 (Flaiane San Martin)

Atenção: a Trilha das Cascatas está fora de roteiro neste momento. Por esse motivo, não há serviço de acompanhamento no local.

Saiba mais

Novo Cabrais localiza-se na região Central do Estado do Rio Grande do Sul e está distante 208 quilômetros da capital Porto Alegre. Situado às margens da RSC-287, no Km 156, o município faz divisa ao sul com o município de Cachoeira do Sul, ao norte com Cerro Branco, ao leste com Candelária e a oeste com o município de Paraíso do Sul.