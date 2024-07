VAGAS DE EMPREGO NA AGÊNCIA FGTAS/SINE 02/07/2024

Vagas de Emprego 02/07/2024

1. Repositor de mercadorias 2 vagas (para Agudo, atividades variadas exclusiva para pessoas com deficiência- pcd )

2. Eletricista II-1 vaga (NR10, experiência na função e desejável curso técnico nas áreas de eletrônica ,eletrotécnica ou automação e disponibilidade de horário)

3. Operador de Maquinas Pesadas – 2 vagas ( NR 11 ,CNH C , experiencia como operador de pá carregadeira ,disponibilidade de horário)

4. Operador CNC- 4 vagas (torno e centro conhecimento ou curso de programação de CNC , para a cidade de Venâncio Aires)

5. Mecânico de automóvel – 1 vaga (experiência preferencialmente CNH B)

6. Serralheiro -1 vaga (experiência comprovada ,ou curso na área comprovado, conhecimento em calhas é diferencial)

7. Auxiliar de manutenção – 1 vaga (experiência comprovada na área, para Paraíso do Sul)

8. Marceneiro – 1 vaga (com experiência comprovada em mdf e madeiras nobres )

9. Corretor de imoveis – 1 vaga (CRECI e CNH B)

10. Representante comercial – 1 vaga (veículo próprio ,CNH AB, CORE)

11. Garçom /garçonete – 2 vagas (disponibilidade de horário e morar próximo ao centro ou possuir veículo)

12. Mecânico de Moto – 1 vaga (experiência)