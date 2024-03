Veja os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores

Confira os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores na Sessão Ordinária de segunda, 25:

Antonio da Saúde

Nº 428/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao secretário de obras que envie uma equipe para avaliação sobre o que pode ser feito em erosão junto a bueiro na rua Gregório da Fonseca, em frente ao 2109, bairro Noêmia. Observação Já foram protocolados pedidos pelo dono da residência no ano passado. A erosão já alcançou a entrada de carro da residência.

Nº 427/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de posturas que notifiquem o proprietário da casa na rua Antônio José de Menezes, em frente ao 517, para que providencie limpeza do local. Também que sejam notificados os donos dos terrenos com vegetação alta e sujeira para a devida limpeza ao lado da numeração referida acima. Observação Fotos em anexo.

Nº 426/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito que seja realizada manutenção na estrada do Rincão dos Mineiros, logo abaixo da venda do Conceição em direção a Escola Municipal Aldo Porto – Bosque. O trecho está em situação crítica com ponto de atoleiro sendo possível transitar apenas no trilho deixado pelos veículos.

Nº 425/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de posturas que encaminhe notificação para a limpeza do terreno situado na rua Patrício de Albuquerque, ao lado do número 283, bairro São José. (Terreno ao lado do prédio da Rede Super). Fotos em anexo ao pedido

Nº 424/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de posturas que notifique o proprietário do terreno na rua Sílvio Augusto Schimidt, ao lado do número 109, bairro Universitário para que providencie a limpeza do mesmo. Fotos em anexo.

Nº 423/2024

À secretaria municipal de obras Solicito que o setor de posturas notifique o proprietário da residência na rua Farroupilha, número 1774, Noêmia para que providencie limpeza do pátio. Observação: Estão sendo encaminhadas fotos do local em anexo.

Nº 422/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento, alargamento de via com instalação de tubulação no trecho da sanga onde há erosão e encascalhamento da rua Barão do Viamão, Ponche Verde.

Nº 421/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja realizada uma avaliação pela equipe das obras na lateral da propriedade situada na rua Barão do Viamão 541 x Alfredo Papay, Ponche Verde, para que seja finalizado um serviço de tubulação e bueiro iniciado há mais de 4 anos. Observação: Pedido repetido mais de 4 vezes nos últimos anos.

Nº 420/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito patrolamento e encascalhamento dos pontos mais críticos na rua Coronel José Leonel Friederich, Ponche Verde.

Nº 419/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito encascalhamento e termino da construção do bueiro entre as ruas Bela Vista e Arlindo Freitas Leal, bairro Ponche Verde. Fotos em anexo

Azevedo da Susepe

Nº 451/2024

Solicito o patrolamento e encascalhamento da Rua Francisco Antônio Dias no Bairro Marina.

Nº 452/2024

Solicita ao Executivo Municipal com urgência a pavimentação das ruas no bairro Mauá.

Daniela Santos

Nº 430/2024

Pedido ao DNIT para término de calçada.

Itamar Luz

Nº 448/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente a melhoria na iluminação pública próximo as paradas de ônibus da Praça Honorato de Souza Santos.

Nº 449/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente o patrolamento, encascalhamento e passagem do rolo compactador nas Ruas Major Ouriques, Arnoldo Tischler, Presidente Vargas e Venâncio Trindade no bairro Santo Antônio.

Nº 450/2024

Que o Poder Executivo determine ao setor competente o conserto de um buraco aberto no meio da Rua 20 de setembro, esquina com Ana Francisca Rodrigues no bairro Noêmia.

Felipe Faller

Nº 447/2024

Manutenção da Rua Frutuoso Borges Fontoura.

Nº 445/2024

Manutenção da Rua João José Coelho Leal.

Nº 444/2024

Manutenção da Travessa Irapuã.

Magaiver Dias

Nº 438/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize o conserto de um buraco na Rua : Alfredo Cunha n.235. Bairro: Fátima

Nº 433/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Ana Isabel Garcia, no Bairro Leopoldina.

Nº 436/2024

Solicito ao Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) que verifique um problema de agua parada Dengue: Rua Borges de Medeiros, 333, Bairro Carvalho.

Nº 432/2024

Solicito ao Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) que verifique um problema de esgoto a céu aberto na Rua Rua Maria Geni dos Santos, próximo ao 2903, no Bairro Universitário.

Nº 434/2024

Solicito a Secretaria Municipal de Obras que realize a construção de uma caixa coletora de esgoto pluvial na Rua Tiradentes, próximo ao 1272, no Bairro Aldeia.

Nº 437/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Lourenço Bandeira, em frente ao 171 (EEEM Virgilino Jayme Zinn), no Bairro Quinta da Boa Vista.

Nº 441/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto de um buraco na esquina da Rua Ignácio Xavier esquina com Avenida Marcelo Gama, no Bairro Medianeira.

Nº 435/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Interior o patrolamento, encascalhamento, abaloamento, limpeza nas laterais da Estrada de Potreiros, na localidade do Barro Vermelho.

Nº 439/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o ENCASCALHAMENTO, abaloamento, limpeza nas laterais nas seguintes localidades do interior: – Rincão das Guajuviras – Rincão dos Kiefer – Água Morna – Forqueta | Ponte de Pedra – Cerro dos Peixotos – Piquri Mineiração – Vila Vargas (interior da localidade) – Bosque | Rincão dos Trigueiros – Rincão dos Tatsch | Rincão dos Lopes – Faxinal da Guardinha – Barragem do Capané – Capão da Cruz

Nº 440/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras realize a recuperação, abaloamento, limpeza nas laterais da Rua Antônio José Menezes, na altura do 109, no Bairro Tupinambá.

Nº 442/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize com máxima urgência o término da construção da caixa de esgoto pluvial na Rua Moacyr da Cunha Rosing (antigo Beco do Carvão).

Nº 443/2024

Solicito à Secretaria Municipal de Obras a troca de lâmpadas na esquina da Rua Patrício de Albuquerque, com Leopoldo Souza, dois postes em paralelo.

Marcelo da Empresa

Nº 431/2024

Solicito a SMO – Setor de Trânsito (Sinalização)que seja instalado sinalização vertical e horizontal de EMBARQUE E DESEMBARQUE na Rua conde de Porto Alegre enfrente a EMEI APCRIM.

Marcelo Figueiró

Nº 429/2024

Solicito à SMO, que realize a substituição de lâmpada na Rua Soeiro de Almeida, frente ao nº 375, Bairro Soares.









