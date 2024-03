(VÍDEO) Inauguração da primeira parte da Rua Coberta em Cachoeira do Sul marca novo capítulo na revitalização do centro

No final da tarde desta terça-feira, 26 de março, Cachoeira do Sul viveu um momento histórico com a inauguração da primeira parte da Rua Coberta, localizada no coração da cidade. Em uma cerimônia discreta, a prefeita Angela destacou a importância dessa obra para a revitalização do centro, ressaltando que a próxima etapa deve ser mais rápida devido ao material já estar no local.

Após meses de trabalho intenso, os tapumes que cercavam a obra foram retirados e o trânsito foi liberado no local, proporcionando aos moradores e visitantes a oportunidade de vivenciar essa nova estrutura que promete transformar a experiência urbana na cidade.