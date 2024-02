Vitória magra mas eficiente do tricolor contra o Avenida fora de casa

O Grêmio foi eficiente e venceu o Avenida por 1 a 0 na noite deste sábado no estádio dos Eucaliptos. O resultado mantém o Tricolor na liderança do Gauchão, com 12 pontos, dois a mais que o rival Inter, após cinco rodadas.

Com o gramado longe das melhores condições, o time do técnico Renato Portaluppi trocou a inspiração e o refino técnico pela transpiração e o combate físico. Sem o lesionado Soteldo, o jovem Nathan Fernandes aproveitou a chance e marcou um belo gol ainda na primeira etapa. Mais uma vez como titular, JP Galvão teve atuação discreta.

Agora, o Grêmio volta a campo na terça-feira, às 21h30min, na Arena diante do Novo Hamburgo. O Avenida entra em campo na quarta-feira contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 19h.

Nathan Fernandes surge como alternativa

O duelo em Santa Cruz do Sul foi uma chance para ver como o Tricolor deve se portar sem Soteldo, destaque da equipe e lesionado por pelo menos dois meses. Os minutos iniciais foram de um Avenida se impondo e o goleiro Caíque fazendo boas defesas. Aos 9, ele espalmou forte falta cobrada por Carlos Henrique. Na sequência, o meia Jean Carlos obrigou o goleiro a se esticar todo para evitar o gol em chute de canhota da entrada da área.

Aos poucos, o Grêmio foi se soltando em campo, trocando passes e passando a controlar a posse de bola. Ainda sem criar oportunidades de perigo ou “encantar”. JP Galvão transpirou muito, mas sofreu tecnicamente e não contribuiu.

Nathan Fernandes, no entanto, aproveitou a oportunidade entre os titulares. Depois de um papo com Renato na parada técnica, o ponta voltou confiante ao gramado e marcou um golaço. Ele recuperou a posse no meio de campo e avançou sozinho até a entrada da área para chutar forte no canto do goleiro aos 34 minutos. No lance seguinte, Nathan Fernandes novamente driblou na ponta e cruzou na área. A bola subiu e nenhum gremista apareceu para colocar no fundo da rede e garantir maior vantagem antes do intervalo.

Cuiabano volta

O Grêmio voltou sem mudanças em peças, mas ensaiou uma pressão maior na saída de bola dos donos da casa. A postura deixou espaços na defesa que não foram aproveitados pelo Avenida.

O jogo ficou bem lento na arrancada da segunda etapa e sem nenhuma finalização. Renato promoveu as entradas de Pepê e Besozzi aos 15 minutos nas vagas de Cristaldo e Nathan Fernandes. Aos 20, o argentino obrigou o goleiro Ruan a fazer grande defesa em chute de dentro da área. Besozzi entrou ligado e criou mais uma chance com direito a janelinha na marcação.

Renato fez novas trocas aos 26. André Henrique e Gustavo Martins foram para o campo nos lugares de JP Galvão e Galdino. Os minutos finais foram de posse de bola do Avenida e um Grêmio se preservando. Faltou aos donos da casa qualidade para levar perigo ao gol de Caíque. Recuperado de lesão, Cuiabano entrou aos 40 e mostrou boa movimentação. Aos 50 minutos, um susto. Caíque deixou mal o gol e Chichão ficou com a sobra mas bateu errado e torto para fora. Alívio e alegria com o apito final.

Gauchão 2024 – 5ª rodada

Avenida 0

Ruan, Negueba (Chicão), Rafael Goiano, Dadalt, César Nunes, Jhonata, Bruno Camilo, Carlos Alberto (Bruninho), Jean Carlo (Alan Cardoso), Felipe Cruz (Alexandre) Carlos Henrique (Hélio Paraíba). Técnico: Márcio Nunes.

Grêmio 1

Caíque, João Pedro, Bruno Uvini, Ely, Reinaldo, Dodi (Cuiabano), Cristaldo (Pepê), Villasanti, Galdino (Gustavo Martins), N. Fernandes (Besozzi), J.P. Galvão (André Henrique). Técnico: R. Portaluppi.

Gols: Nathan Fernandes (34min/1°T)

Cartões amarelos: Gustavo Martins, Reinaldo, Galdino, João Pedro e Cristaldo (Grêmio) Rafael Goiano e César Nunes (Avenida)

Árbitro: Erico de Carvalho

Local: Estádio dos Plátanos

Data e hora: Sábado, 3, às 19h.