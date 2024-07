170 alunos recebem certificado de projeto da SMEd e Sebrae

170 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Cachoeira do Sul receberam, na noite da quarta-feira (10) os certificados pela conclusão do projeto “Empreender é conquistar o sonho”, realizado através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SMEd) e o Sebrae.



Os alunos são das escolas Dinah Neri Pereira, Maria Pacicco de Freitas, Dora Abreu, Alarico Ribeiro e Balthazar de Bem, que são as escolas da rede que oferecem a modalidade EJA. A EJA da SMEd é coordenada pelo professor Alcione Guterres.



A entrega dos certificados aconteceu na Casa de Cultura, durante a programação que integra o aniversário de 76 anos da SMEd.