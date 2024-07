Sol volta ao Rio Grande do Sul, mas frio persiste nesta sexta-feira

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, embora ainda em parte do dia se espere maior nebulosidade com céu encoberto em várias localidades. Pode garoar isoladamente nesta sexta-feira, 12. O dia começa outra vez muito frio com marcas negativas e geada na fronteira com o Uruguai. A tarde, fria, terá marcas mais altas.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 6° e 13° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



No fim de semana, a chuva segue. O sol até aparece em parte do estado no sábado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo se estabiliza pela Metade Norte. No domingo, chove em grande parte do estado e forte em algumas áreas.





Frio demora a ir embora



A onda de frio no estado completa duas semanas em episódio de temperaturas baixas atipicamente longo e intenso que castiga também países vizinhos. A quinta-feira, 11, teve muitas nuvens, alta umidade relativa do ar e até chuva e garoa em várias cidades, os gaúchos experimentaram outro dia de muito frio, uma rotina em julho até agora. Nas ruas e nas casas, as pessoas tentavam se aquecer. A mínima foi em São José dos Ausentes com -0,7ºC, mas foi o frio durante o dia que castigou com outra tarde muito fria.



Às 15h, estações do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam 5,7ºC em Canela; 6,5ºC em Canguçu; 6,6ºC em Vacaria; 7,5ºC em Erechim; 7,9ºC em Palmeira das Missões; 8,4ºC em Passo Fundo; 8,5ºC em Cruz Alta; 10,8ºC em Tramandaí; e 12,3ºC em Porto Alegre. Com a atmosfera fria e instabilidade, houve chuva congelada em cidades como Soledade e Ilópolis, o que já tinha ocorrido na quarta em Encruzilhada do Sul.