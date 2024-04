Moradores do Bairro Augusta em Cachoeira do Sul estão preocupados com a buraqueira na ponte da Rua Ramiro Barcelos

Os moradores do Bairro Augusta, em Cachoeira do Sul, estão enfrentando problemas com a situação precária da ponte localizada na Rua Ramiro Barcelos. A buraqueira na via está preocupando quem frequenta a região, pois além de dificultar o tráfego de veículos, representa um risco para pedestres e ciclistas.

Diante da situação, moradores locais procuraram a reportagem para solicitar apoio e cobrança às autoridades competentes para que os problemas na ponte sejam resolvidos. Eles relatam que a falta de manutenção tem gerado transtornos e perigos para todos que utilizam a via, principalmente em dias de chuva, quando os buracos se tornam ainda mais visíveis e perigosos.