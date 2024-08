4 novos veículos para a Prefeitura

A Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu 4 novos veículos na manhã desta sexta-feira (16). São 4 carros Fiat Strada Vulcano 2024/2025, adquiridos da Via Porto, de Porto Alegre. Duas delas vão para o Setor de Trânsito, e tiveram um investimento de R$ 121.600,00 cada, custeado com recurso específico do trânsito.



As outras duas tiveram um investimento de R$ 124.100,00 cada, com pagamento feito com recurso do Fundo de Infraestrutura Rural. Uma delas vai para a Secretaria de Interior e outra para a Secretaria de Agricultura e Pecuária.