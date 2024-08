OPORTUNIDADE | O Senac Cachoeira do Sul, em parceria com o Projeto Consulta Popular, está oferecendo uma série de cursos gratuitos em Novo Cabrais. Os cursos têm como objetivo capacitar a comunidade local em diversas áreas, promovendo qualificação profissional e facilitando a inserção no mercado de trabalho. 📚💼

🗓 A partir deste sábado, dia 17 de agosto, começam os cursos Técnicas Básicas de Pintura e Elétrica Predial Básica, ambos com aulas aos sábados.

🗓 Outras opções incluem o curso Preparando-se para o Primeiro Emprego com início na próxima segunda-feira, dia 19, destinado a jovens em busca de qualificação, os cursos de Cuidador de Idoso e Dicção, Desinibição e Oratória, que começam na terça-feira, dia 20.

🗓 O projeto também oferece capacitações em Excel Avançado, com início em 31 de agosto e o curso de Técnicas Básicas de Pedreiro terá início no dia 5 de outubro, oferecendo uma oportunidade para aqueles que desejam aprender uma nova profissão.

📢 As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no CRAS Novas Amizades, localizado na Avenida 25 de Julho, 375, no Centro de Novo Cabrais.