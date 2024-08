61ª Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul homenageia tradicionalistas e radialistas que mantêm viva a cultura gaúcha

A 61ª Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul promete ser um marco na valorização das tradições gaúchas. Neste ano, a Associação Tradicionalista e Cultural (ATC) escolheu dois grandes nomes para serem agraciados: Vorni Prestes e Marcos Antônio da Silva, ambos reconhecidos pelo incansável trabalho em prol do tradicionalismo local.



Marcos Antônio da Silva, carinhosamente conhecido como Marquinhos Silva, é uma figura icônica não só no meio tradicionalista, mas também nas ondas do rádio. Apresentador do programa diário “Alma Pampa”, na Rádio Cachoeira, Marquinhos leva a música gaúcha para os lares de centenas de ouvintes, conectando-os com suas raízes e mantendo viva a chama da tradição. Seu programa se tornou um ponto de referência para aqueles que buscam um espaço de valorização da cultura gaúcha, servindo como um verdadeiro tributo à alma do Rio Grande.



Vorni Prestes, outro agraciado da noite, é igualmente reconhecido por sua dedicação à preservação das tradições. Junto com Marquinhos Silva, Vorni foi presidente da ATC, onde desempenhou um papel fundamental na promoção e organização de eventos que celebram o orgulho gaúcho. Ambos os homenageados são considerados pilares do tradicionalismo em Cachoeira do Sul, atuando como guardiões da cultura e da história gaúcha na região.

Léo Oliveira (esquerda), José Schneider SIlva (centro) e Cléo Steffen (direita), fundadores da Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul.



A Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul, que hoje se destaca como um dos maiores eventos do município, foi fundada em 1962 por José Schneider Silva, então gerente da Rádio Cachoeira, em parceria com Cléo Steffen e Leo Oliveira. A iniciativa conjunta desses visionários resultou em um legado que perdura até os dias de hoje, fortalecendo a identidade cultural da região.



A 61ª Semana Farroupilha ocorrerá entre os dias 13 e 20 de setembro, com uma programação rica e variada, incluindo rondas, fandangos, rodeio crioulo, reculta artística e desfile. A festa será oficialmente lançada no dia 3 de setembro, no CTG Os Gaudérios, com a chegada da centelha da Chama Crioula, marcando o início de mais uma celebração histórica para Cachoeira do Sul.



Com o talento de Marquinhos Silva nas ondas do rádio e a liderança de Vorni Prestes na organização dos eventos, a Semana Farroupilha deste ano promete ser um verdadeiro espetáculo de cultura, tradição e orgulho gaúcho.