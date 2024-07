A Sala de Situação do estado traz o prognóstico para os próximos dias

Na sexta-feira (05), o ar frio se intensifica ao longo do dia. Pela manhã, mínimas de 2 a 7°C no Sul e Campanha, com possibilidade de geada. Nas demais regiões, mínimas entre 8 e 15°C. À noite, temperaturas em declínio devido à massa de ar polar. No sábado (06), o frio aumenta no Sul e Centro, com mínimas variando entre -3 e 4°C e chance de geada. Nas demais áreas, mínimas de 5 a 10°C. Tarde com temperaturas de 3 a 8°C no Norte e 9 a 12°C no Sul.



No domingo (07), massa de ar frio mantém mínimas entre 0 e 4°C no Oeste, Campanha e Sul, novamente com geada possível. Nas demais regiões, mínimas de 6 a 10°C. Máximas variando entre 8 e 14°C.Na segunda-feira (08), ar frio continua, com mínimas de 0 a 4°C no Sul, Campanha e Oeste, persistindo a chance de geada. Nas outras áreas, mínimas de 5 a 12°C. Tarde com temperaturas entre 6 e 14°C, declinando à noite. Terça-feira (09) prevê frio predominante, com mínimas de 0 a 3°C no Sul e Centro, e de 4 a 7°C nas demais regiões. Máximas entre 6 e 12°C.



A Defesa Civil orienta alguns cuidados à população durante as temperaturas mais baixas, especialmente com pessoas vulneráveis: enfermos, idosos, crianças, pessoas em situação de rua. É aconselhável manter-se agasalhado, evitar locais fechados (com pouca ventilação) ou locais com muita circulação de pessoas. Também é necessário redobrar a higienização das mãos e beber bastante água. Quando as noites apresentarem temperaturas muito baixas, é recomendado abrigar animais domésticos.