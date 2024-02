Saída de pista deixa duas pessoas feridas na ERS-400

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no início da noite de quarta-feira, 31, no quilômetro 5 da ERS-400. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Candelária, por volta das 19h30, uma caminhonete Chevrolet S10 que seguia no sentido Sobradinho/Candelária saiu da pista e capotou ao tentar fazer uma curva.

Duas ocupantes ficaram presas dentro do veículo. Após serem resgatadas, ambas foram levadas em estado grave para o Hospital Candelária por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).